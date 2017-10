Liam Payne poursuit ses aventures musicales en tant qu'artiste solo à l'instar de ses anciens camarades des One Direction. Harry Styles a en effet dévoilé son premier album il y a quelques temps, Louis Tomlinson a un nouveau morceau nommé "Just Like You" de disponible et Niall Horan sort son premier album solo "Flicker' aujourd'hui même ! Il y a aussi de la nouveauté du côté de Liam puisque son nouveau single "Bedroom Floor" est enfin disponible. Le titre a fait du bruit bien avant sa sortie puisque l'interprète de "Strip That Down" a collaboré avec Charlie Puth pour l'écriture du morceau et les deux artistes ne faisaient qu'en parler en interview !

Après avoir collaboré avec le DJ Zedd sur "Get Low" qui a très probablement rythmé votre été, Liam revient avec un single pop-R&B plus sexy, dans la lignée de son premier titre "Strip That Down". Ce dernier et Charlie Puth qui vient de dévoiler son nouveau clip "How Long" ne savaient pas quand le titre allait être disponible et ont affirmé avoir hâte de le dévoiler au public. C'est désormais chose faite ! Le premier album solo de Liam Payne devrait sortir très bientôt et inclure plusieurs collaborations dont une avec le célèbre producteur Timbaland. Les fans ne sont pas au bout de leurs surprises et on a hâte de découvrir ce que Liam nous réserve pour la suite !