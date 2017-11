Liam Payne : Bedroom Floor, le clip avec Bella Thorne dévoilé 

Liam Payne teasait il y a quelques jours le clip de Bedroom Floor, son nouveau single. La surprise de retrouver l'actrice Bella Thorne en star du clip était donc déjà éventée mais on a pu constater que l'américaine tenait un rôle très important dans le clip. Si les paroles de la chanson évoque la difficulté de mettre fin à une relation sentimentale, dans le clip c'est plutôt une histoire de tromperie qui est mis en scène. Liam Payne et Bella Thorne ne s'y donnent pas la réplique, cette dernière incarne les paroles chantées par Liam Payne. On vous laisse découvrir en intégralité le clip ci-dessous.

Bedroom Floor est le deuxième single extrait du premier album solo, à paraître de Liam Payne. La chanson a été co-écrite par Charlie Puth et Liam Payne a précisé qu'il s'agissait de la chanson préférée de sa compagne, la chanteuse Cheryl. Au sujet du clip il avait également précisé " je veux que le visuel soit vraiment bien. C'est vraiment une superbe chanson, je ne peux jamais m'arrêter de l'écouter et m'ennuyer. Toute ma famille l'adore aussi, donc il faut vraiment que je lui donne de l'amour". Si Liam Payne voulait à l'origine sortir Bedroom Floor en premier single, chez VirginRadio.fr on lui préfère son précédent single Strip That Down. Souhaitons lui que les charts nous donne tort.