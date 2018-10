Jonas Blue s'associe à Liam Payne et Lennon Stella sur le morceau Polaroid ! 

La collaboration entre Jonas Blue et Liam Payne n'est pas une surprise. Rappelez, il y a un peu plus d'un mois, l'interprète de First Time dévoilait sur twitter la réalisation d'un clip à New York en compagnie du DJ et de la chanteuse.

Aujourd'hui, on apprend que le morceau s'intitulera Polaroid et qu'il sortira ce vendredi. Et comme pour nous mettre l'eau à la bouche -si on peut dire, Jonas Blue a teasé le son via une courte vidéo sur Twitter mettant en scène Liam Payne au micro et le DJ à la prod' et de ce qu'on entend, cela s'annonce plutôt pas mal. Lennon Stella, chanteuse canadienne de dix neuf ans, fait également partie de l'équipe et posera sa voix sur le morceau. Pour ceux dont le nom leur parait familier, eh bien c'est normal car il s'agit de l'une des actrices principales de la série Nashville. Les trois talents réunis, on ne doute pas du futur succès de Polaroid !

#Polaroid Preview ???? ???? Studio time with @LiamPayne …

Presave: https://t.co/ejypvKtEC5 pic.twitter.com/uRlyZD78bw

???? @LiamPayne @JonasBlue and @lennonstella on the set of their Music Video in NYC - 21/8 via katienovamakeup IG story pic.twitter.com/TgjnTWd4KQ — The Daily Payne (@realdailypayne) 21 août 2018

— Jonas Blue (@JonasBlue) 4 octobre 2018