Si Oasis pourrait se réunir pour le concert de charité organisé par Ariana Grande, il va falloir quand même se faire une raison, le groupe pourrait bien ne jamais se reformer. Noel Gallagher vole depuis un moment de ses propres ailes avec High Flying Birds, la date de sortie de son nouvel album a même été annoncée pour le 9 novembre 2017. Liam de son côté, après l’enregistrement des deux albums Different Gear, Still Speeding et BE avec Beady Eye, l’Anglais a décidé de se lancer en solo et vient de dévoiler son premier single. Pas qu’on n'en attende pas moins de lui, mais le résultat est plutôt réussi et rappelle l’esprit des plus belles années d’Oasis qu’on rêve tous de retrouver un jour. On écoute tout de suite Wall Of The Glass sur VirginRadio.fr !

Le premier album solo de Liam Gallagher As You Here a également été annoncé, même si on en connait pas encore pour le moment sa date de sortie. Si on en croit ce premier extrait très efficace avec ses guitares qui crachent, son délicat harmonica et ses choeurs harmonieux, l’opus sera résolument dominé par un style britpop, et on ne va pas s’en plaindre ! Dans le cadre d’une grand tournée mondiale, l’ex-chanteur d’Oasis sera en concert au Lollapalooza cet été pour la première édition parisienne du festival où il partagera l’affiche avec Lana Del Rey, The Weeknd ou encore Red Hot Chili Peppers.