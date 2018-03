Noel Gallagher veut Damon Albarn sur son prochain album

Lors d’une récente interview, le chanteur d’Oasis Noel Gallagher a dit tout le bien qu’il pensait de Damon Albarn et de Blur. Et c’était pas gagné ! Il y a 10 ans, les deux étaient fâchés, ils boudaient. Eh bien, aujourd’hui, les deux se côtoient, s’estiment, se kiffent ! Dans un récent entretien avec le magazine Q, Noel Gallagher a dit qu’il souhaiterait bosser prochainement avec Damon. Les deux artistes avaient collaboré pour le morceau de Gorillaz « We Got The Power » et le résultat était plutôt cool ! Le rapprochement ne plait que très moyennement au frérot Liam, mais c’est Noel qui décide ! Affaire à suivre !