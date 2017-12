Liam Gallagher, Feder, BB Brunes, ... les 14 nouveaux noms du Main Square Festival 2018 dévoilés 

A la veille de l'ouverture de la billetterie du Main Square Festival 2018, ce sont quatorze nouveaux noms qui rejoignent la programmation. BB Brunes, Liam Gallagher, Feder, Oscar & The Wolf, Loic Nottet , Portugal. The Man, Paul Kalkbrenner, IAM, The Breeders, Nekfeu, Girls in Hawai, Gojira, The Blaze et Wolf Alice joueront sur les scènes de la Citadelle d'Arras du vendredi 6 au dimanche 8 juillet lors de la quatorzième édition du Main Square Festival. Ils rejoignent les trois têtes d'affiches annoncées ces dernières semaines, Queen of The Stone Age ( vendredi 6 juillet), Depeche Mode (samedi 7 juillet) et Orelsan (dimanche 8 juillet)

Les réservations pour le Main Square Festival 2018 ouvriront ce mardi 5 décembre à 10h. Les pass 3 jours (du vendredi 06/07 au dimanche 08/07) seront vendus exclusivement sur le site du Main Square aux prix de 129€, ne tardez pas à les prendre car ils partent très vite à chaque fois. Le reste des billets pour le 06/07 (54€), le 07/07 (69€) et le 08/07 (54€) seront mis en vente sur le site officiel et dans vos points de vente habituels. Virgin Radio vous fera vivre comme tous les ans l'événement au plus près des concerts, alors vivement 2018 !