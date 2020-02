Liam Gallagher dévoile le clip de Once avec Eric Cantona (VIDEO)

Eric Cantona est probablement l'un des footballeurs les plus féroces et les plus marquants de l'équipe de Manchester United ces dernières décennies ! La preuve, Liam Gallagher, une autre légende de la célèbre ville britannique, vient de faire appel à ses services. En effet, l'ancien chanteur d'Oasis vient de dévoiler le clip de Once dans lequel il a fait jouer le footballeur à la retraite. Diffusé le 31 janvier dernier, la vidéo a déjà été visionnée plus d'1,1 million de fois. On y aperçoit le français en train de déambuler dans une immense demeure avant d'enfiler une cap et une couronne. Ultime pied de nez de la part des artistes, c'est Liam Gallagher, en personne, qui joue son serviteur dans le clip.

"Je suis absolument ravi qu'Éric Cantona, le dernier des footballeurs rock'n'roll, apparaisse dans mon clip. Les chansons comme celles-là sont rares, les footballeurs comme lui le sont également" a également tweeté Liam Gallagher lors de la sortie de son clip événement.