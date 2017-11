Liam Gallagher : Come Back To Me, le clip dévoilé

En octobre dernier, Liam Gallagher dévoilait As You Were, son premier album solo - et dire qu'il est réussi serait un euphémisme. L'ex Oasis a prouvé qu'il n'avait rien perdu de sa superbe et visiblement, le public (comme la presse) a applaudi l'opus. Après avoir proposé différents clips (live et vidéo) comme Wall of Glass et For What It's Worth, il nous revient avec Come Back To Me. Tourné à Glasgow, le clip suit Liam Gallagher sur scène - de quoi avoir un petit aperçu des concerts chargés de défendre ce nouvel opus.

Shane Meadows a opté pour une ambiance underground, le tout en noir et blanc - difficile d'ailleurs de mieux illustrer l'esprit de la britpop. "Il y a des choses dans la vie que tu ne peux pas ne pas faire", confie Meadows à propos de cette collaboration. "Et ça baby, c'était l'une d'entre elles. Je suis un énorme fan de Liam et cet album est incroyable". Pour rappel, on doit à Shane Meadows This Is England - et ce n'est pas rien. Pour l'heure, le clip est à visionner sur Lad Bible. Et en ce qui concerne Liam Gallagher, les fans français pourront l'applaudir sur scène à l'Olympia le 02 mars prochain.