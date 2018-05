Liam Gallagher : Clip Paper Crown

Liam Gallagher est bien de retour en 2018, on en parle ! Le chanteur sera d’ailleurs en France le 20 novembre au Zénith de Paris pour la tournée de son album solo As You Were ! Liam Gallagher a également annoncé qu’il travaillait sur un second album solo et qu’il irait très prochainement en studio pour l’enregistrer ! On retrouvera d’ailleurs le chanteur tout l’été dans les festivals comme au Mainsquare ou aux Vieilles Charrues avec Virgin Radio ! La semaine dernière, Liam Gallagher a dévoilé le clip de Paper Crown, extrait de son album As You Were !

Le son est dédié au frère de Liam Gallagher, Noel. Dans le clip, on voit Sienna Guillory jouer une chanteuse qui passe par plein de sentiments différents et qui joue de plusieurs instruments ! Le clip est très cool, très bien produit et très beau, que du très dans cette phrase ! Bravo Liam, on aime ! On retrouve le chanteur cet été au Mainsquare et aux Vieilles Charrues avec Virgin Radio !