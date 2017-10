Liam Gallagher s'auto-félicite d'être n°1 des charts ! 

Liam Gallagher n'est vraiment pas un chanteur comme les autres. Son premier album solo, As You Were, était dévoilé la semaine dernière et l'ancien membre d'Oasis s'est directement classé n°1 des ventes d'albums au Royaume-Uni. Avant de remercier ses fans, l'artiste a tenu d'abord à s'auto-féliciter ! C'est sur Twitter que Liam Gallagher a posté le message suivant " C'est officiel le Rock n Roll est n°1, félicitations à vous à moi félicitations à nous tous pour avoir permis ça". Alors oui, car, attention Liam Gallagher fait du ROCK pas comme U2 qu'il a accusé de n'en avoir jamais fait. Malheureusement pour lui, Noel Gallagher ne veut plus perdre de temps à prendre la défense de Bono et sa bande.

Noel Gallagher qui en a d'ailleurs également pris pour son grade après la sortie du nouveau single de Noel Gallagher's High Flying Bird. Au sujet du réjouissant Holy Mountain, cet ours mal léché de Liam Gallgher a tweeté "tu peux t'enfoncer tes triangles dans le c** je suis le cercle", "Holy Mountain par où je commence Who Built the Moon ([le nom du nouvel album de Noel, NDLR] par où je finis " ou encore "tant que sa femme a aimé [holy mountain]" as you fucking were continue sa progression". Ce n'est pas hyper limpide mais comme vous l'avez compris, Liam n'a pas vraiment apprécié la nouvelle production de son grand frère. Ça promet une jolie guerre au moment de la sortie, le 24 novembre prochain, du nouvel album de Noel Gallagher !