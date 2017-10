Plus le temps passe, moins on imagine que les frères Gallagher se retrouveront un jour. Pourtant, Liam Gallagher ne semblait pas contre, bien au contraire. On s'était fait à l'idée que Liam et Noel ne joueraient plus jamais Wonderwall ensemble, se consolant avec les morceaux du projets de Noel Gallagher - Noel Gallagher's High Flying Birds. Mais aujourd'hui, son frère Liam a prouvé que même des années après Oasis, même après la séparation du groupe, il est toujours capable de signer de grands morceaux. Le premier album de l'artiste britannique, As You Were, est disponible est c'est une pépite de la pop britannique.

L'opus s'ouvre avec Wall of Glass, morceau déjà découvert par le public avant la sortie de l'album. Et pour ouvrir, on ne pouvait pas mieux choisir : Wall of Glass reflète parfaitement l'esprit de l'opus, proposant un son incisif qui n'est pas sans rappeler la britpop qui en a bercé plus d'un. S'enchaînent Bold et Greedy Soul- morceaux rythmés et teintés de rock 'n' roll. Paper Crown, première ballade, vient adoucir le tout, tout comme For What It's Worth. On relève You Better Run, l'un des titres qu'il faudra retenir. C'est insolent, c'est audacieux. Bref, c'est une parfaite représentation de l'artiste. L'album est en tout composé de 15 titres (si l'on se base sur la version deluxe) et on ne va pas mentir, aucun n'est à jeter.

Avec ce disque, Liam Gallagher clos définitivement le chapitre Oasis : il offre sa musique, sa voix et son audace. Mais clairement, l'empreinte est toujours là. Les fans de la première heure, ceux qui ont vécu la séparation d'Oasis un 29 août 2009 à Rock en Seine, seront heureux de retrouver la voix de Liam Gallagher et son talent. Les autres, ceux qui n'ont pas connu les enfants terribles qu'étaient Liam et son frère, découvriront tout un univers musical qui devrait les marquer et les ouvrir à la britpop. Le premier opus de Liam Gallagher confirme ce que tous les fans savaient déjà : aussi particuliers et insolents qu'ils puissent être, les frères Gallagher sont dotés d'un talent démesuré.