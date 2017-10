Liam Gallagher annonce une date de concert à Paris

Tenez-vous prêts, Liam Gallagher viendra faire souffler un vent de britpop sur la capitale ! Moins de deux semaines après la sortie de As You Were (son premier album solo réussi), le chanteur vient d'annoncer des dates de concert. Et bien évidemment, il ne pouvait pas léser la France. En mars prochain (le 2, pour être exact), Liam Gallagher et ses musiciens poseront guitares et amplis à l'Olympia.

Les places seront mises en vente dès le vendredi 20 octobre à 10 heures. Un conseil, soyez prêts ! Avec le succès de As You Were (salué par la critique et considéré comme "le meilleur disque sorti depuis la séparation d'Oasis"), les fans devraient se bousculer au portillon pour récupérer les places qui leur ouvriront les portes de l'Olympia. Pour rappel, la salle parisienne ne compte que 1996 places. Traduction, il faudra se lever tôt ! Mais pour entendre Wall of Glass en live, il y a des sacrifices à faire.