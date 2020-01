Liam Gallagher annonce un nouveau projet (VIDEO)

Liam Gallagher a partagé une mystérieuse nouvelle vidéo après avoir laissé entendre que "quelque chose de très spécial" allait arriver plus tard cette semaine. Dans un tweet posté la semaine dernière, l'ancien leader d'Oasis a dit à ses fans de rester attentifs à une annonce spéciale la semaine prochaine. Gallagher a tweeté : "Gardez vos yeux et vos oreilles ouvertes le 31 janvier, quelque chose de très spécial pour vous tous." Une vidéo d'à peine une minute dans lequel on découvre un immense manoir et son intérieur vide.

Ultime teaser, un cadre avec affiché la phrase Why Me ? Why Not est accroché au mur. C'est le nom de son album. Si le chanteur devait sortir un titre ces derniers jours, son projet a été malheureusement retardé. Mais pas de panique, ce dernier n'a pas dit son dernier mot et compte bien faire un retour en force. Pour cela, il faudra attendre le vendredi 31 janvier. Liam Gallagher compte annoncer son projet dans la journée !