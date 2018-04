Liam Gallagher annonce un concert au Zénith de Paris !

Liam Gallagher poursuit sa tournée et défend encore et toujours son album solo - As You Were. Quelques fans français (chanceux) ont pu aller le voir à l'Olympia en mars dernier (et évidemment, les places sont parties à vitesse grand V). Mais bonne nouvelle ! Liam Gallagher vient tout juste d'annoncer une nouvelle date sur le territoire : le 20 novembre 2018, il posera ses amplis au Zénith de Paris !

Pour obtenir ses places, il faudra se tenir prêt : la billeterie ouvrira le 6 avril prochain (à 10h !). Avant de passer par Paris en novembre, Liam Gallagher sera à l'affiche de quelques festivals - dont le Main Square le 7 juillet et les Vieilles Charrues le 20 juillet. Rendez-vous au Zénith, donc !