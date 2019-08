Lewis Capaldi : Il lèche des oréos et les met aux enchères, la toile s'emballe !

Il y a des nouvelles qu'on aurait préféré ne jamais voir passer dans notre fil d'actualité. Mais ce n'est pas le cas de celle-ci, bien au contraire ! Il y a quelques temps, on apprenait (avec stupéfaction vous imaginez bien) que Lewis Capaldi s'associait avec la marque de gâteaux Oreo dans le but de récolter le maximum d'argent pour une oeuvre de charité. Jusque-là, rien d'inhabituel. C'est après que ça se corse avec l'objet qu'ont décidé de mettre en vente la célèbre entreprise de pâtisserie et le chanteur d'origine écossaise. Une petite idée ? On vous laisse découvrir le cliché ci-dessous.

Non, vous ne rêvez pas ! Ce sont bien des oréo "trempés et léchés" par Lewis Capaldi qui ont été mis en vente. Installé dans un cadre signé de la main de ce dernier, les fameux gâteaux contenant l'ADN de l'interprète de Someone You Loved espèrent trouver un acquéreur. Et c'est le plus généreux qui l'emportera sur Ebay. Un joli geste de la part du chanteur et la possibilité d'une belle somme récupérée pour l'association Nordoff Robbins.