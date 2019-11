Lewis Capaldi : Ecoutez son titre Before You Go (AUDIO)

En mai dernier, Lewis Capaldi sortait son album Divinely Uninspired to a Hellish Extent. Un succès indéniable et des mois de promotion et de tournée plus tard, le chanteur originaire d'Ecosse vient tout juste de dévoiler un nouveau single intitulé Before You Go. Dans ce dernier, l'artiste se dévoile d'une manière beaucoup plus personnelle sur sa nouvelle vie. Une humilité touchante de la part de celui qui, il y a encore quelques mois, n'était pas connu du grand public.

"Il y a moins de deux ans, j’avais la chance de jouer dans de petits pubs et bars en Écosse et aujourd'hui j’écris cela alors que j'ai un single numéro un en Amérique et que je joue et rencontre des milliers de personnes tous les soirs à travers le monde." a écrit Lewis Capaldi sur son compte Twitter. A noter que dès mars 2020, le chanteur sera en tournée au Royaume-Uni.