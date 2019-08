Lewis Capaldi dévoilé un autre clip pour Someone You Loved (VIDEO)

S'il y a bien un artiste britannique qui est sorti du lot cet année, c'est bien Lewis Capaldi. Le jeune britannique a explosé tous les scores avec son single Someone You Loved avant de s'emparer des charts avec son album. Et justement, il en poursuit la promotion avec une nouvelle vidéo pour ce single Ô combien poignant.

"Je voulais montrer une autre facette de cette chanson", a commenté Lewis Capaldi en partageant le clip. "Pour moi, la vidéo se concentre sur les personnes qui nous entourent et qui nous soutiennent et nous aident à prendre de bonnes décisions lorsque nous avons peur. On choisit parfois d'ignorer nos amis et notre famille en pensant que notre jugement est meilleur et qu'évidemment nous sommes capables de prendre la décision... alors que ce n'est pas le cas".

Une fois de plus, Lewis Capaldi sait nous toucher ! La vidéo (signée Ozzie Pullin) fait réfléchir et c'est là tout l'intérêt de la musique !