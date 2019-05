Lewis Capaldi dévoile son nouveau titre Hold Me While You Wait

Il y a quelques semaines, Lewis Capaldi était notre invité exceptionnel pour le Lab de Virgin Radio. Avant cela, c'était Camille Combal et toute son équipe qui le recevaient pour une édition très enjouée de la matinale. Véritable star montante, c'est avec son tube Someone You Loved que le jeune chanteur d'origine écossaise a su se faire une place dans le paysage musical. Aujourd'hui, il est de retour avec un nouveau single qu'il compte bien mettre sur le devant de la scène. Dévoilé il y a seulement quelques jours sur les plateformes de vidéos en ligne, le track Hold Me While You Wait cumule déjà plus de 4 millions de vues sur YouTubes.

"C’est une chanson que j’ai écrit sur l’incertitude d’une relation quand votre partenaire n’est pas sûre de ce qu’il veut. Il y a un désespoir imminent dans tout cela, des deux côtés, quand le partenaire ne sait pas s’il veut être dans cette relation ou non. Pour moi, c’est l’un des états désespérés dans lequel on peut se retrouver" confiait Lewis Capaldi sur son compte Instagram à propos de son dernier tube. Un morceau qui est, bien évidemment, dans son album Dvinely Uninspired To A Hellish Extent à écouter de toute urgence.