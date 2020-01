Lewis Capaldi dévoile le clip de Before You Go (VIDEO)

Lewis Capaldi est de loin l'artiste Britannique qui s'est imposé à l'international en 2019 : nommé aux Grammy Awards mais aussi aux Brit Awards avec son album Divinely Uninspired To A Hellish Extent, le jeune talent n'a pas fini d'étonner ! Si c'est avec Someone You Loved qu'il a littéralement envoûté le monde entier, c'est maintenant avec Before You Go qu'il compte poursuivre la promotion de son opus. Et bonne nouvelle, on a le clip qui va avec ! Âmes sensibles, s'abstenir.

« J'ai voulu savoir ce que ma mère avait vécu après la disparition de sa soeur (...) Elle en a d'abord voulu à ma tante, puis c'est à elle-même qu'elle s'en est voulue pour n'avoir rien fait en amont du drame afin de lui venir en aide », dévoilait-il en évoquant le titre lors d'une interview accordée à Zane Lowe. Si le morceau est poignant (pour ne pas dire déchirant), Lewis Capaldi a livré un clip est -quant à lui- une ôde à la vie mais aussi, à l'amour.