Lewis Capaldi au sommet avec Someone You Loved

On le savait, Lewis Capaldi n'a pas mis longtemps à s'imposer en Europe. Avec un premier opus (porté par Someone You Loved) salué par la critique, le jeune britannique s'est lancé à la conquête des Etats-Unis... pour le meilleur ! L'artiste est désormais numéro un chez nos voisins américains.

Si vous suivez l'actualité musicale, alors vous savez qu'il n'y a qu'une seule et unique Bible : Billboard. Et justement, Someone You Loved s'est hissé au sommet du top Hot 100 après près de 23 semaines passées dans le top. Celui qui a déjà conquis l'Europe est donc en passe de conquérir le monde !

Et si Someone You Loved est actuellement numéro un aux US, nous, on vous invite à découvrir Bruises, son dernier single.