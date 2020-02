Lewis Capaldi assure qu'il veut faire la bande-originale du prochain James Bond

A l'occasion de la sortie de No Time To Die, le 25e épisode des films James Bond à sortir au cinéma, le grand public a pu découvrir la bande-originale du long-métrage. Et c'est Billie Eilish, accompagnée de son frère et producteur Finneas O'Connell, qui se sont chargés du morceau. Un secret bien gardé jusqu'à il y a quelques jours au moment de la publication officielle de ce tube en devenir. Seulement voilà, si c'est la jeune prodigue américaine qui a été choisie par les équipes du projet, il semblerait qu'un autre artiste répondant au nom de Lewis Capaldi soit intéressé par une telle proposition.

"Je pense qu'elle et son frère ont fait un travail excellent" a confié le chanteur écossais en affirmant qu'il adorait s'occuper de la prochaine bande-originale. "Je ne sais pas à quel point je pourrais être doué pour tout ce qui est sombre, mystérieux... Je ne sais pas à quel point je pourrais être doué pour cela compte tenu de ce que je suis en tant que personne, mais je pense qu'ils ont fait un très bon travail dans ce domaine" conclut-il avec humour.