Lewis Capaldi annonce la sortie d'un documentaire exceptionnel tourné sur 5 ans !

En 2019, Lewis Capaldi dévoilait Divinely Uninspired to a Hellish Extent, son tout premier album studio. Porté par les succès de ses titres Before You Go, Hold Me While You Wait ou encore Someone You Loved, son opus s'est hissé en tête des charts du monde entier. Un véritable succès pour le chanteur originaire d'Ecosse qui a souvent été comparé à Ed Sheeran durant ses débuts. Désormais âgé de 24 ans et alors qu'il trace son chemin tout seul vers le succès, l'artiste vient d'annoncer la sortie d'un documentaire exceptionnel sur sa vie et sa carrière. Un projet tourné sur cinq ans et dans lequel on découvre les débuts fulgurants de Lewis Capaldi, sa tournée mondiale à guichets fermés et, surtout, son retour il y a quelques mois chez ses parents où il se retrouve face à lui-même pour travailler sur son deuxième album extrêmement attendu.

"Si l'immense pression de l'écriture et de l'enregistrement d'un deuxième album qui doit répondre aux attentes de tant de personnes tout en essayant d'éclipser le succès commercial de mon précédent album ne suffisait pas, j'ai décidé de filmer le processus dans son intégralité pour votre plaisir. Je suis très excité à l'idée d'immortaliser la création du meilleur album de tous les temps, ou plus vraisemblablement, de documenter de façon permanente la destruction de mes rêves alors que le travail de toute une vie est reçu comme un tas de merde. Dans tous les cas, ça va être très amusant et ce sera très agréable d'avoir des gens avec moi pour le voyage." a récemment affirmé le chanteur avec beaucoup d'humour. Un projet qui devrait ravir les fans de l'artiste et leur permettre d'en découvrir un peu plus sur leur idole. Ce documentaire sera présenté fin juin lors du Marché du film virtuel de Cannes. Aucune date de sortie pour le grand public n'a été précisée pour le moment.