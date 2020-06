Les yeux marrons inspireraient plus confiance, l'âge auquel un homme devient comme son père et des tatouages gâchés par le coronavirus... Toutes les news du Virgin Tonic !

Que les personnes qui ont toujours été déçues de ne pas avoir les yeux bleus ou verts se rassurent, les yeux marrons ne sont pas en reste ! Selon une étude tchèque publiée sur Plos One, ils inspireraient plus confiance que les autres... Pour arriver à cette conclusion, les scientifiques de l'Université Charles de Prague ont photographié 40 hommes et 40 femmes de 19 à 26 ans, aux yeux bleus ou marrons. Ces portraits centrés sur les yeux ont ensuite été montrés à 238 participants afin de voir quelle couleur inspirait le plus confiance ! Résultat, les yeux marrons gagnent haut la main... Surtout chez les hommes.

Et ce n'est pas tout ! Les traits de visage plus larges auraient aussi plus de succès que les traits fins. Une constatation qui a poussé les chercheurs à retoucher les photos par ordinateur. Les personnes aux yeux marrons ont vu leurs pupilles devenir bleues et vice versa. Les nouveaux résultats ont confirmé ce que pensaient les scientifiques : les yeux marrons sont jugés plus rassurants et sont souvent associés à des traits de visage plus larges et des sourcils épais

Attention, tenez-vous bien ! Pour ceux qui critiqueraient leurs pères depuis des années et qui ne voudraient pas devenir comme eux, il semblerait que vous n'ayez pas le choix ! En effet, une étude britannique affirme que les hommes deviennent "vieux" dans leur tête à 38 ans. Autrement dit, c'est à cet âge là qu'ils se considèrent âgé comme leur géniteur. Attention tout de même, vieux ne veut pas dire pas drôles. Bien au contraire.

En étudiant plusieurs milliers de personnes, les scientifiques en charge de cette étude affirment qu'ils ont mis en lumières les signes qui montrent que les hommes sont passés de "l'autre côté". Parmi ces derniers, s'endormir devant la télévision figure en bonne position. On notera également le fait d'avoir une chaise dédiée sur la quelle personne d'autre n'a le droit de s'asseoir. Le jardinage prend, lui-aussi, une place de plus importante dans la vie d'un homme qui se considère "vieux". Alors, et vous, vous êtes passés de l'autre côté de la force ou pas ?

Célébrer son mariage est probablement l'un des jours les plus beaux et les plus mémorables de son existence ! Si ils sont nombreux à se tatouer la date de cet événement sur le corps, c'est assez rarement qu'ils le font des mois à l'avance. Pourtant, c'est le cas de Francis Donald, 26 ans, et Fionnuala Kearney, 24 ans, qui n'ont pas hésité à se faire graver à l'encre indélébile la date de leur mariage en chiffres romains : XVI.X.MMXX, soit le 16 octobre 2020. Seulement voilà, la crise du coronavirus est passée par là...

Si il y avait bien une année durant laquelle il ne fallait rien prévoir à l'avance, même son mariage, c'était bien 2020 ! Si il ignorait l'arrivée du virus au moment de se faire ses tatouages, le couple américain a pris cette mésaventure avec le sourire et continue d'affirmer qu'il gardera un bon souvenir de cette date. "Quand on nous a appris que nous allions devoir reporter notre mariage, j’étais évidemment effondrée. Mais ce n’est qu’après que nous avons pensé à nos tatouages. Il valait mieux en rire qu’en pleurer" a déclaré la jeune femme. Fiona et Francis ont donc repoussé l'heureux événement au 22 avril 2021. Rassurez-vous, ils préfèrent attendre avant de se tatouer cette nouvelle date...