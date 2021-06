Les Vieilles Charrues se tiendront finalement... DEBOUT avec Virgin Radio, Les Spice Girls fêtent leurs 25 ans et Le dernier album de The Cure pourrait être le dernier... Toutes les news musique !

C'était inespéré il y a encore quelques semaines mais c’est désormais officiel : suite à la présentation d’une organisation adaptée, la Préfecture du Finistère a validé l’organisation les 10 soirées de concerts des Vieilles Charrues avec le public DEBOUT. Une nouvelle qui réjouit les équipes du festival et devrait ravir le public, pressé de se retrouver et danser à nouveau devant ses artistes préférés. Un événement Virgin Radio que l'on attend TOUS !

C’est LA bonne nouvelle de la semaine ! Vous pourrez assister debout aux concerts de Vianney, Miossec, Raphaël, Woodkid, Prudence, Philippe Katerine, L’Impératrice, Gaël Faye, Yseult, Benjamin Biolay, Feu! Chatterton, Pomme, Ben Mazué, Catherine Ringer chante les Rita Mitsouko, Stephan Eicher, Georgio, Bon Entendeur (DJ Set), Yelle, The Avener (DJ Set) et bien d’autres ! Devant la scène, le « parterre » proposera une configuration debout et un gradin est conservé en placement libre (en fonction des places disponibles).

A noter que la numérotation indiquée sur les billets déjà vendus n’est donc plus valide. L’achat des places est simplifié : plus besoin de choisir son emplacement, on pourra désormais circuler librement pour vivre les concerts et retrouver ses ami·e·s !

Restez attentifs, Virgin Radio, partenaire officiel des Vieilles Charrues, pourrait, une nouvelle fois, vous faire gagner des places pour ce festival mythique dans les semaines à venir !

Quelques mois avant sa mort, Kurt Cobain et ses acolytes du groupe Nirvana enregistraient l'émission Unplugged sur la célèbre chaîne musicale MTV. Un moment gravé à tout jamais dans l'esprit des fans puisqu'il s'agit de l'une des dernières apparitions du célèbre chanteur et musicien avant son suicide. Ce jour-là, l'interprète de The Man Who Sold The World était accompagné de sa fameuse Martin D-18E, une guitare exceptionnelle restée en possession de la famille du défunt artiste depuis sa mort en 1994. Détenue ensuite par l'ex-mari de Frances Bean Cobain, fille du chanteur, après un procès retentissant dans lequel ce dernier clamait que sa dulcinée lui avait offert l'instrument en cadeau de mariage, la guitare s'est envolée au prix pharaonique de six millions de dollars en 2020.

Ces derniers jours, c'est un tout autre objet du célèbre leader de Nirvana qui s'est envolé pour une somme pharaonique ! Estimé entre 10 000 et 20 000 dollars, un autoportrait de Kurt Cobain gribouillé sur une feuille de papier du TNT Music Centre a été adjugé pour la modique somme de 281 000 dollars, soit plus de 230 000 euros. Dessus, on y voit un dessin du chanteur où il apparaît avec des citations sur lesquelles on peut y lire "Kurdt Kobain rock star" ainsi que "Je ne sais pas comment jouer et je n'en ai rien à foutre!". Dessiné à Singapour lors de la tournée promotionnelle de Nevermind en 1992, le dessin avait été offert à Jacques Chong, un photographe qui travaillait avec le groupe à l'époque.

Les années filent et visiblement, leur musique ne prend pas une ride : il y a 25 ans, les Spice Girls débarquaient dans les charts UK avant de se faire une place dans le paysage musical mondial. Avec des morceaux tels que Wannabe, Stop ou encore Say You'll Be There, Posh, Sporty, Baby, Spicy et Scary se sont imposées pour ne jamais vraiment quitté la sphère musical : qu'on se l'avoue, même 25 ans plus tard, Wannabe fait toujours le même effet. Après une tournée évènement en Angleterre, le Girls Band le plus célèbre de Grande-Bretagne semble décidé à célébrer cet anniversaire comme il se doit : au programme, un EP.

Tenez-vous prêt(e), cet EP sera disponible (en version streaming) le 9 juillet 2021.La raison ? Parce que wannabe était sorti... le 9 juillet 1996. Patience, d'ici quelques semaines, nous prendrons tous un coup de vieux !

Il y a quelques semaines, le mythique groupe The Cure unissait ses forces à celles de la formation originaire d'Ecosse CHVRCHES. Lors d'une interview consacrée à cette collaboration, le leader Robert Smith a confié que le prochain album de Cure pourrait bien être le dernier. Explications.

"Il y aura beaucoup d'émotion", confie t-il ainsi. "C'est 10 ans de vie écoulés en quelques heures, ce sera intense". Il poursuit : "Je ne pense pas que je ferai quelque chose d'autre, je ne peux vraiment plus faire ça". Notez que ce nouvel album de The Cure - sera le premier depuis "4:13 Dream" en 2008. En parallèle, Robert Smith a travaillé son album solo.

Mais alors, quand pourrons-nous découvrir tout cela ? "Dans environ six semaines, je serai en mesure de dire quand tout sortira et ce que nous ferons l'année prochaine", avait expliqué l'artiste lors d'une interview accordée à Zane Lowe. "Nous avons fait deux albums et l'un d'eux est très, très sombre et l'autre ne l'est pas". Patience, donc.