C'était inespéré il y a encore quelques semaines mais c’est désormais officiel : suite à la présentation d’une organisation adaptée, la Préfecture du Finistère a validé l’organisation les 10 soirées de concerts des Vieilles Charrues avec le public DEBOUT. Une nouvelle qui réjouit les équipes du festival et devrait ravir le public, pressé de se retrouver et danser à nouveau devant ses artistes préférés. Un événement Virgin Radio que l'on attend TOUS !

C’est LA bonne nouvelle de la semaine ! Vous pourrez assister debout aux concerts de Vianney, Miossec, Raphaël, Woodkid, Prudence, Philippe Katerine, L’Impératrice, Gaël Faye, Yseult, Benjamin Biolay, Feu! Chatterton, Pomme, Ben Mazué, Catherine Ringer chante les Rita Mitsouko, Stephan Eicher, Georgio, Bon Entendeur (DJ Set), Yelle, The Avener (DJ Set) et bien d’autres ! Devant la scène, le « parterre » proposera une configuration debout et un gradin est conservé en placement libre (en fonction des places disponibles).

Programme du festival des Vieilles Charrues 2021

A noter que la numérotation indiquée sur les billets déjà vendus n’est donc plus valide. L’achat des places est simplifié : plus besoin de choisir son emplacement, on pourra désormais circuler librement pour vivre les concerts et retrouver ses ami·e·s !

Restez attentifs, Virgin Radio, partenaire officiel des Vieilles Charrues, pourrait, une nouvelle fois, vous faire gagner des places pour ce festival mythique dans les semaines à venir !