Les Victoires de la Musique 2022 : OrelSan, Juliette Armanet, Terrenoire, Angèle... les performances qu'il ne fallait pas manquer (VIDEO)

Je suis bouleversée ???? Le passage de @HoshiOfficial en plus avec une interprète du langage des signes sur sa chanson "fais moi signe" m'a scotché tellement c'était magnifique, dans mon cœur tu as la victoire et depuis longtemps, je suis très fière de toi ???? #VictoiresDeLaMusique pic.twitter.com/BrgF28uXbd