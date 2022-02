Les Victoires de la Musique 2022 : OrelSan est élu Artiste masculin de l'année !

Ce vendredi 11 février 2022, France 2 diffusait la 37ème cérémonie des Victoires de la Musique. Un rendez-vous immanquable dans l'emploi du temps de l'industrie musical et durant lequel de nombreux artistes ont fait l'honneur de leur présence. Au programme de cette soirée inoubliable qui attirent chaque année des millions de téléspectateurs devant leur écran, plusieurs artistes ont été récompensés dans huit catégories différentes : Artiste masculin, Artiste féminine, Révélation masculine, Révélation féminine, Album, Chanson originale, Concert et Création audiovisuelle. Ces trois dernières dépendant intégralement du vote des internautes. Quant à l'une des récompenses les plus prisées de l'événement, à savoir celle de l'Artiste masculine de l'Année, ils étaient trois en lice pour obtenir le prestigieux prix : Julien Doré, Feu! Chatterton ainsi que OrelSan.

OrelSan est Artiste Masculin de l'année

Sans surprise… ou presque, c'est ce dernier qui remporte le titre d'Artiste masculin de l'Année ! Alors que son album Civilisation parade en tête des charts depuis plusieurs semaines avec pas moins de 400 000 exemplaires vendus, OrelSan remporte ce trophée pour la seconde fois de sa carrière. En 2018, l'artiste était déjà reparti de la célèbre cérémonie avec trois de ces statuettes. S'il a fait un retour plus que marquant à la fin de l'année dernière, 2022 s'annonce encore plus belle pour Aurélien Cotentin, de son vrai nom, qui devrait ainsi entamer une belle tournée aux quatre coins de l'hexagone. L'occasion pour lui de retrouver son public et de défendre son dernier projet en live. Mais avant cela, quoi de mieux qu'une belle récompense pour se motiver ? Bravo à OrelSan qui monte encore d'un cran dans sa carrière déjà bien remplie.