Les Victoires de la Musique 2022 : Clara Luciani fait campagne dans la rue (VIDEO)

Après une pause (forcée) de plusieurs mois durant la pandémie, Clara Luciani avait parfaitement initié son retour sur le devant de la scène avec la sortie de l'album Cœur en juin dernier. Portée par les titres Le Reste et Respire encore, qui ont accompagné notre été, la chanteuse a également entamé ces dernières semaines une grande tournée qui sera suivie de nombreux Zéniths dès le mois de mars 2022. Un comeback plus que chargé pour la chanteuse originaire du sud de la France qui avait déjà rencontré un immense succès avec son premier opus Sainte-Victoire, écoulé à plus de 300 000 exemplaires.

Nommée aux prochaines Victoires de la Musique dans quatre catégories, Clara Luciani sera en lice pour l’artiste féminine de l'année, l’album de l'année avec son deuxième opus Cœur, la chanson originale pour Respire encore et la création audiovisuelle avec le titre Le reste. Ces deux dernières catégories étant soumises aux votes du public, la chanteuse n'a pas hésité à créer l'événement en faisant campagne dans les rues et plus particulièrement sur un marché afin de partir à la recherche des votants. "Votez Clara" scande alors la jeune femme vêtue d'une casquette sur laquelle est écrit "Make Clacla great again". Une vidéo hilarante durant laquelle la star n'hésite pas à donner de sa personne pour convaincre les passants de ses talents de chanteuse. Accompagnée de deux amis à elle, Clara Luciani précise que "tout a été tourné avant 10h du matin" en commentaire de sa vidéo lorsque Barbara Pravi félicite sa motivation.

Pour voter pour Clara Luciani, c'est par ICI que ça se passe !

