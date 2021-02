Les Victoires de la Musique 2021 : Retour sur les plus beaux clichés de la cérémonie (PHOTOS)

Ce vendredi 12 février 2021, France 2 diffusait la 36ème cérémonie des Victoires de la Musique. Un rendez-vous immanquable dans l'emploi du temps de l'industrie musical et durant lequel de nombreux artistes ont fait l'honneur de leur présence. Outre l'hommage très émouvant fait à Jane Birkin, en larmes, on retiendra également les victoires d'Yseult, d'Hervé, de Benjamin Biolay, de Julien Doré ou encore de Pomme. Des moments forts qui resteront à jamais gravés dans les mémoires de ces artistes à part entière. Présents pour interpréter un titre en live sur la scène de la cérémonie, Clara Luciani, Vianney et Noé Preszow nous ont, eux-aussi, ravi de leur présence. Bref, autant de souvenirs que Virgin Radio a décidé de vous partager grâce à cette merveilleuse galerie des plus belles images de la soirée. On vous laisse jeter un coup d'oeil !

