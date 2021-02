Les Victoires de la Musique 2021 : Quand Hervé enflamme le public avec son interprétation de Si bien du mal (VIDEO)

Ce vendredi 12 février 2021, France 2 diffusait la 36ème cérémonie des Victoires de la Musique. Un rendez-vous immanquable dans l'emploi du temps de l'industrie musical et durant lequel de nombreux artistes ont fait l'honneur de leur présence. Outre l'hommage très émouvant fait à Jane Birkin, en larmes, on retiendra également les victoires d'Yseult, de Benjamin Biolay, de Julien Doré ou encore de Pomme. Des moments forts qui resteront à jamais gravés dans les mémoires de ces artistes à part entière.

Quant aux différentes interprétations prévues lors de la soirée, si il y en a bien une à retenir, c'est celle d'Hervé ! En effet, le jeune homme a livré une prestation absolument bluffante de son titre Si bien du mal. Doté d'une énergie débordante et de son timbre inimitable, celui qui a remporté le prix de Révélation masculine de l'Année nous prouve, une fois de plus, à quel point il a mérité son titre. Porté par le succès de son album HYPER, sorti dans deux éditions différentes, et la reconnaissance grandissante d'un public toujours plus nombreux, le jeune chanteur devrait entamer une tournée dans les mois à venir. Un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte.