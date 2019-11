Les ventes de Selena Gomez et de Post Malone boostées par les American Music Awards 2019

On le sait, la visibilité médiatique est toujours bonne à prendre pour les artistes. et justement, dimanche dernier, nombreux sont ceux qui se sont retrouvés sur le plateau des American Music Awards 2019 à Los Angeles. Taylor Swift, Post Malone mais aussi Selena Gomez ou encore Billie Eilish et Dua Lipa... bref, la crème de la pop US s'était donnée rendez-vous. Et visiblement, les performances et les récompenses ont suffit à booster les ventes ! Depuis leur passage, nombreux sont les artistes qui ont vu leurs chiffres grimper sur itunes. On s'explique.

Tandis que Post Malone voit son mashup de “Circles” et “Take What You Want” feat Ozzy Osbourne et Travis Scott faire monter le streaming des deux morceaux originaux, Selena Gomez est - quant à elle- remontée dans le Top 5 avec Lose You To Love Me. De leur côté, Camila Cabello et Shawn Mendes (avec Senorita) ont vu le nombre d'écoutes augmenter - comme Dua Lipa.