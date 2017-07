TBT Les Tubes de 2001 avec Lady Marmelade, Lofteurs Up & Down, Geri Halliwell...

Tous les jeudi de l'été sur VirginRadio.fr c'est focus sur les tubes de l'été des années 2000. Après un premier numéro de notre chronique #TBT consacré aux tubes de l'été 2000, cette semaine on passe à 2001. Qui pour remplacer Yannick Noah , Alizée ou Anastacia cet été là ? Du lourd mais aussi du gênant ! Au programme : Lofteurs Up & Down, Daddy DJ, Geri Halliwell, la B.O. de Moulin Rouge mais aussi Gwen Stefani et Alicia Keys ! On vous dit tout sur les chansons sur lesquelles français et américains se sont déhanchés pendant l'été 2001. Si certaines chansons sont devenues des classiques d'autres sont retombées dans l'oubli et ce n'est pas forcément une mauvaise chose...

En 2001 vous étiez peut être devant votre télévision devant la première édition de Loft Story qui était alors la première émission de télé-réalité diffusée en France. L'émission est devenue culte mais ce que vous avez peut être oublié c'est que les lofteurs ont enregistré un hymne : Lofteurs Up&Down et malgré la qualité toute relative de la chanson celle-ci est entrée au hit parade français et la chanson est devenue un véritable tube de l'été. Aucun lofteur n'a fait carrière dans la chanson, on vous rassure !

Avant d'être reprise par Carzy Frog en 2009, Daddy DJ a d'abord été un tube du nom du même groupe. Le trio français signe un tube de l'été qui se classe dans les charts de toute l'Europe. En France, plus d'un million d'exemplaires du single sont vendus, c'est dire son succès, et la chanson se place en 2ème position du classement SNEP. Daddy DJ fait partie de ces titres électro qui rentrent dans la tête pour ne plus jamais en sortir, exactement ce qu'on attend d'un tube de l'été !

Il y a une autre chanson électro qui est la star des dancefloor pendant l'été 2001 et elle beaucoup moins agaçante que Daddy DJ ! Il s'agit du Starlight de Supermen Lovers, une chanson house où se dévoile tout le savoir faire de la french touch. Un titre un peu sexy qui se classe 2ème des charts françaises et dont le clip est plus qu'étonnant. On intégrerait sans problème le titre à l'une de nos playlist de l'été 2017 !

C'est avec une reprise du tube disco des Weather Girls, It's Raining Men, que l'ex Spice Girls part à la conquête des charts. Ginger Spice mise sur une version plus sexy que l'originale, intégrée à la bande originale du Journal de Bridget Jones. Le clip marque particulièrement les esprits, Gerri Halliwell s'inspirant du film Fame. La semaine sera n°1 en France pendant tout l'été 2001. C'est d'ailleurs la seule chanson de l'anglaise à avoir été un tube partout en Europe.

"Voulez vous coucher avec moi, ce soir ?" on est sûr que vous êtes nombreux à avoir prononcé ces quelques mots en riant, surtout si vous étiez ado en 2001, à la sortie de Lady Marmelade. Reprise extraite de la B.O de Moulin Rouge, interprétée par Christina Aguilera, Pink, Lil Kim et Mya, la chanson est un tube interplanétaire et cartonne l'été 2001 en France.

Les américains sont en avance sur nous en 2001 et leurs tubes de l'été ne sont pas les mêmes que les autres, pourtant vous vous souvenez forcément des deux chansons qu'on vous propose de (re)découvrir

La première collaboration d'Eve et Gwen Stefani remonte à 2001, trois ans avant le titre Rich Girl et le lancement de la carrière solo de la chanteuse de No Doubt. C'est aussi à cette période que la rappeuse Eve est au sommet de sa célébrité. Son tube se classe 2ème du Billboard Hot 100, un classement qu'elle ne retrouvera jamais dans le reste de sa carrière. C'est l'un des singles les plus vendus de l'été 2001, un été plein de swag !

En 2001 Alicia Keys n'a que 20 ans et elle sort le 2 avril son tout premier single, Fallin', la chanson entre deux mois plus tard au n°98 du Billboard Hot 100. Encore deux mois plus tard, elle trône en n°1, Fallin' a beau être une ballade au piano, donc tout sauf un bangerz, elle conquis le cœur des américains pendant tout l'été 2001 !