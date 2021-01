 Shazam dévoile ses prévisions musicales pour 2021

2020 aura été une année compliquée - pour ne pas dire horrible. Mais, il y a un point sur lequel elle ne nous aura pas déçus : la musique. Un nouvel album pour Ariana Grande, deux pour Taylor Swift (Folklore & Evermore), la sortie de l'excellent Future Nostalgia signé Dua Lipa ou encore les retours de Vianney et de Julien Doré nous font dire que, quelque part, 2020 aura été à la hauteur de nos attentes (on le répète, uniquement sur ce point). Et justement, il est maintenant temps de se tourner vers l'avenir. Shazam a déjà annoncé ces prédictions pour les prochains mois et vous allez voir, il y a quelques talents à ne surtout pas manquer.

Les prédictions de Shazam

Avec plus de 200 millions d’utilisateurs chaque mois, Shazam peut anticiper les nouvelles tendances et les tubes de demain mieux que quiconque. Vous ne le savez peut-être pas mais, en 2015, la plateforme avait marqué Billie Eilish comme talent émergeant à suivre impérativement... "the rest is history", comme diraient nos voisins américains. Cette année, Shazam a donc rendu disponible une playlist rassemblant près de 50 morceaux d'artistes qui, inévitablement, devraient marquer 2021. A retrouver sur Apple Music, cette dernière propose notamment Terrenoire, Mounika et quinzequinze.

Ces artistes (qui seront ceux de demain) viennent donc des quatre coins du monde et sont bien bien partis pour s'imposer dans les charts. Alors qu'Apple Music préconise de suivre Masked Wolf (rappeur venu d'Australie) ou encore Serena Isioma (originaire de Chicago), en France, on se tourne vers Terrenoire qui, depuis la sortie des Forces Contraires, continue de monter.

Que nous réserve 2021 en matière de musique ? Seul le temps le dira ! Mais, on a déjà de quoi faire.