Les Spice Girls réunies au complet pour le festival de Glastonbury en 2020 ?

La dernière fois qu'elles étaient réunies toutes les cinq sur une scène, c'était lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques à Londres en 2012. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts ! Et par là, on pense surtout à Posh alias Victoria Beckham qui a décidé de mettre en pause sa carrière de chanteuse pour se consacrer exclusivement à son nouvel empire dans le monde de la mode et des cosmétiques. Un nouveau job qui l'a poussé a refuser, à contre-cœur, l'offre de ses camarades qui sont parties en tournée dans tout le Royaume-Uni il y a quelques mois. Si ces dernières crient haut et fort qu'elles comprennent la décision de leur acolyte de toujours, elles n'en démordent pas pour autant de faire remonter les Spice Girls (au complet) sur scène.

La preuve, alors qu'elle était une nouvelle fois interrogée sur l'avenir du groupe, Mel B s'est livrée à quelques confidences concernant un projet qu'elle aurait en tête depuis plusieurs mois. En effet, cette dernière a affirmé qu'elle souhaitait marquer le grand retour des Spice Girls lors des 50 ans du festival de Glastonbury en 2020. Et Victoria Beckham devrait également être de la partie ! "Mon plan est que nous fassions Glastonbury l’an prochain pour le cinquantième anniversaire de du festival. Je suis en train de persuader Victoria de le faire. Et je vais y arriver

" s'est écriée la chanteuse. Un projet qui s'annonce difficile quand on sait que cette dernière avait refusé de partir en tournée avec ses quatre camarades pour seulement quelques dates au Royaume-Uni en début d'année. L'espoir fait vivre comme on dit...