Les Spice Girls célèbre les 25 ans de leur premier album avec Spice 25

"If you wanna be my lover...", chantent les Spice Girls dans Wannabe. Si le morceau intemporel est devenu culte, c'est tout l'album qui s'offre une seconde jeunesse : le girlsband compte bien rééditer Spice pour mieux célébrer ses 25 ans. Ainsi, une édition de luxe de leur premier album devrait sortir d'ici peu : cette nouvelle collection sera notamment composée de deux disques, comprendra une version vinyle mais aussi une cassette. Côté L'emballage, on attend un livre cartonné.

"Des premiers pas de bébé à la conquête du monde entier avec une équipe d'épices, les remerciements ne sont pas suffisants pour tous ceux qui nous ont soutenus, ont suivi nos pas, ont marché dans nos grandes chaussures et ont partagé nos rêves. Cela a été 25 ans de pure magie. Spice Girls pour toujours ! !!", a écrit Baby Spice pour annoncer la sortie de cette collection évènement.

Pour rappel, Spice est sorti le 4 novembre 1996 - avant de se hisser au sommet des charts dans le monde entier. L'édition Deluxe, elle, sera publiée le 29 octobre.