Les Spice Girls bientôt de retour ? Victoria Beckham fait taire les rumeurs

Le retour des Spice Girls, on l'attend depuis leur reformation en 2012 (lors des JO de Londres). Et apparemment, les Dieux nous ont entendus : il y a quelques mois, Victoria Beckham (et ses anciennes acolytes) ont posté une photo pour marquer la réunion du fameux girlsband. Et à partir de là, c'est une pluie de rumeur qui s'est abattue sur la toile : certains parlaient d'une tournée, d'autres d'un nouvel album, d'autres encore d'une possible représentation lors du mariage de Meghan et Harry. Et visiblement, Victoria Beckham en a eu marre, des rumeurs. "Nous sommes toujours bouleversées par l'intérêt que suscitent encore les Spice Girls à travers le monde entier. Le temps semble venu d'explorer de nouvelles opportunités incroyables ensemble", avaient-elles déclaré lors de leur fameuse réunion.

Mais peu après, Victoria Beckham avait ajouté : "Je ne pars pas en tournée. Les filles ne partent pas en tournée". Mais celle qui se faisait appeler Posh en a remis une couche au cours d'une interview avec Grazia : "Il n'y a aucune tournée, pas de nouvelle musique pour les Spice Girls mais c'était super d'être de nouveau ensemble avec elles. On s'est juste dit que le girl power était un message important et on s'est interrogé sur comment communiquer autour de ça. Comment transmettre le flambeau, à quoi ça ressemblera pour les générations futures ? C'est de ça dont il est question entre nous. Pas de toutes ces rumeurs sur une tournée ou l'enregistrement de nouvelles chansons". Voilà qui est clair, au moins ! On ne risque pas de revoir les Spice Girls sur scène. Mais il nous reste nos souvenirs et, pour les plus chanceuses, les Buffalo à plateformes.