Les Spice Girls annoncent une réunion et un album pour 2018

"If you wanna be my lover"... ces paroles, vous les connaissez par coeur. Les Spice Girls sont devenues cultes, au point que Wannabe soit carrément un hymne. Les rumeurs de réunion, on ne les compte plus mais cette fois, les choses semblent être sur le point de se faire : 2018 sera l'année des Spice Girls. La dernière fois que les cinq chanteuses ont performé ensemble, c'était en 2012 pour la cérémonie de clôture des JO de Londres. On sait aussi que Victoria Beckham (Posch) est trop prise par son métier de styliste. Mais, des rumeurs voudraient que les cinq filles (oui, les CINQ) aient parlé d'une éventuelle réunion - en secret, évidemment.

"Les cinq filles ont calé des discussions secrètes cet été et enfin, elles sont d'accord pour une réunion en 2018", a expliqué une source au Sun. "Elles devraient travaillé ensemble sur une série de projets, qui inclut un album et une emission spéciale pour célébrer les Spice Girls". Mais ce n'est pas tout ! La "source" poursuit : 'Convaincre Victoria a demandé beaucoup d'efforts, elle a toujours été la plus réfractaire à l'idée d'une réunion". Visiblement, la styliste est revenue sur sa décision. Avec la chance, on pourra de nouveau hurler les plus grands hits des Spice Girls et on ne pouvait pas rêver mieux.