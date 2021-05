Les Simpson : comment Homer a t-il été pensé ?

Homer est probablement l'un des personnages les plus cultes de la télévision : ce père de famille peut-être un peu simplet s'est fait une place dans le coeur des téléspectateurs du monde entier. Et justement, lors d'une interview accordée au New Yorker, John Swartzwelder (l'un des anciens scénaristes de la série mythique) s'est confié quant au personnage. Comment a t-il été pensé ? Quelle était l'idée de départ ?

"Il a été pensé comme un gros chien qui parle. Des fois, il est l'homme le plus triste du monde parce qu'il vient de perdre son travail, ou a laissé tomber son sandwich par terre, ou parce qu'il a accidentellement tué sa famille", confie t-il ainsi.

Comment Homer a t-il été pensé ?

Il reprend : "Puis, l'instant d'après, il est l'homme le plus heureux du monde parce qu'il vient de trouver une pièce de monnaie - peut-être sous le corps de l'un des membres de sa famille qui vient de mourir. Ce n'est pas vraiment un chien, bien sûr - il est plus intelligent que ça - mais si vous écrivez les lignes de son personnage comme s'il était un chien, vous ne vous tromperez jamais". C'est ainsi une image simple, certes, mais drôle et loyale qui nous est montrée. Homer s'est rapidement imposé parmi les personnages les plus populaires de séries télé... et ce n'est pas pour rien !