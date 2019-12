Les signes astro les plus doués au lit, les prénoms des filles les plus "chieuses"... le top insolite de la semaine !

Avis aux curieux ! Comme chaque semaine, VirginRadio.fr revient sur les news les plus WTF. Tenez-vous bien, on a du lourd !

On commence avec un peu d'astro : grâce au Virgin Tonic, on connait les signes astro les plus doués au lit ! Et petit bonus, on sait quels sont les endroits les plus prisés par chaque signe pour faire l'amour. C'est cadeau.

On a le top des signes les plus doués au lit !

Après l'astro, on passe aux prénoms : croyez-le ou non, nos prénoms joueraient sur notre personnalité ! Résultat, on connait les prénoms des filles les plus "chieuses"... pardon, si vous êtes dans la liste.

Top des prénoms des filles les plus "chieuses"

On poursuit avec deux histoires de couple hors du commun : d'abord, sachez qu'une femme a découvert l'infidélité de son mari... en lisant une critique culinaire. Pas cool. Et si vous ne croyez plus en l'amour (et il y aurait de quoi), on a la jolie histoire qui va vous remonter : croyez-le ou non, un couvent a fermé parce qu'une Mère Supérieure est tombée amoureuse !

Après ça, on espère que vous croyez au coup de foudre !