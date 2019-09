Les signes astro compatibles, ce que l'on recherche en couple, un secret sur les chats... le top insolite de la semaine ! 

D'accord, toutes les semaines, on répète que les news qui vont suivre sont incroyables. Mais cette fois, on vous le jure, on a frappé fort !

On commence avec les signes astro sur les sites de rencontres... croyez-le ou non, votre signe joue sur votre compatibilité avec quelqu'un ! Du coup, on listé tous les signes compatibles, histoire de vous épargner quelques échecs. Ne nous remerciez pas.

Instant couple !

Ensuite, on reste dans le thème du couple : Que recherchent les hommes chez une femme ? Et les femmes, justement ? Que recherchent-elles ? Si vous vous posiez la question, on a (évidemment) la réponse.

Et quand tout va bien en couple, le plus souvent, on se marie. Et justement, lors de son mariage, une mariée a publié une liste d'interdictions... qui a du plaire à ses invités !

Une liste d'interdictions au mariage

Changement de décor avec un petit test de psychologie : saviez-vous que la longueur de votre petit doigt en disait long sur votre personnalité ? Non ? Eh bien, vous le saurez !

un secret sur les chats !

On termine avec les chats : tenez-vous bien, on a un secret sur nos animaux adorés !

Rendez-vous la semaine prochaine pour plus de news insolites !