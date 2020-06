Les séries préférées des infidèles, les hommes qui auraient du ventre seraient meilleurs au lit et des cagnottes pour soutenir Claude de Koh-Lanta... Toutes les news du Virgin Tonic !

Peut-être avez-vous profité du confinement pour voir (ou revoir) quelques séries. Et justement, sachez que dans le Virgin Tonic, on connait les séries préférées des infidèles ! Amateurs de Game of Thrones, c'est le moment de se faire discret.

Ainsi, Game of Thrones arrive en tête avec près de 53% de votants. La raison ? Ils trouvent que la série est parfaite pour faire une petite soirée “flirt”. Il faut dire que quelques scènes mettent dans l'ambiance. Ensuite, on retrouve Grey’s Anatomy (17,3%), Sons of Anarchy (14,2%), The Walking Dead (10,2%). Vikings arrive en cinquième position, avec 6,2 %.

Si vous faites partie de ceux qui auraient pris un peu de poids pendant le confinement, pas de panique ! Selon une étude menée par l'Université d'Istanbul, les hommes qui auraient un peu de ventre seraient meilleurs au lit. Mais, pourquoi ?

Eh bien sachez que les hommes avec un ventre dit "normal" tiendraient un rapport sexuel pendant près de trois minutes. Alors que ceux qui auraient un peu de ventre pourraient faire durer le plaisir pendant sept minutes. Alors messieurs, rassurez-vous !

Attention ! Si vous n’avez pas vu le dernier épisode de Koh Lanta vendredi soir, gros spoiler en vue ! Mais, si vous avez vu l'émission, alors vous savez que Claude n’a pas gagné : c’est Naoil qui a remporté cette saison 2020 ! Or, les téléspectateurs n'en sont pas restés là : ils ont ouvert des cagnottes pour le soutenir.

Croyez-le ou non, au moins une quinzaine de cagnottes se sont ouvertes sur la plateforme Leetchi ! Dont une qui a permis à Claude de récolter plus de 2.500 euros. Claude a tenu à remercier tout le monde mais souhaite que les gens récupèrent leur argent pour le donner aux associations qui en ont plus besoin en ce moment.

L'été revient et avec lui, quelques fruits ! Et la bonne nouvelle, c'est que si vous avez prévu de vous mettre à manger cinq fruits et légumes par jour, on sait lequel est à privilégier : la pastèque ! Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est le meilleur anti-ride : sa teneur en eau est un immense atout.

En plus d’être une alternative savoureuse (et peu calorique) pour boire quotidiennement la quantité d’eau nécessaire aux besoins de son corps, la pastèque peut aussi être utiliser en soin ‘maison’. Vous n’avez qu’à la mêler à de la pomme de terre cuite réduite en purée, et du miel, pour faire un masque nourrissant et antioxydant... et pour fêter ça, on vous conseille d'écouter Watermelon Sugar d'Harry Styles.