Les séries cultes à (re)voir cet été, Omar Sy donne des détails sur la troisième partie de Lupin et Le reboot de Pretty Little Liars dévoile ses premières actrice... Toutes les news série !

Faites vos valises, l'été approche !

En janvier dernier, Netflix dévoilait Lupin, une nouvelle série qui raconte les aventures d'un Arsène Lupin des temps modernes ! Propulsé grâce à la prestation parfaite d'Omar Sy dans le rôle principal, le programme nous transporte dans une version moderne et revisitée du célèbre gentleman cambrioleur imaginé à l'origine par Maurice LeBlanc. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce projet a immédiatement séduit le grand public. De l'Hexagone aux États-Unis en passant par le Moyen-Orient et plusieurs pays d'Europe, Lupin s'est hissé en tête de nombreux classements de la plateforme de vidéos à la demande. Résultat ? Le programme est devenu, en quelques jours, l'une des séries les plus regardées de tous les temps sur Netflix. Un succès qui s'est réitérer il y a quelques semaines avec la deuxième partie du programme.

Si, pour le moment, aucune information n'a été révélée quant à la diffusion de la suite des aventures d'Assane, Omar Sy, qui interprète son rôle, a tenu à dévoiler quelques indices lors d'une récente interview pour Entertainment Weekly. En effet, l'acteur français a confié que de nouveaux personnages devraient faire leur entrée dans l'intrigue. Ces derniers devraient aider Assane dans sa cavale et ses missions. "Quand vous lisez les livres, Lupin a beaucoup de complices. Mais [dans la série] il n'y a que Benjamin. Sauf qu'Assane a besoin de gens, donc il va les embaucher. Je pense que ça va être plus intéressant et peut-être qu'un jour on aura un gros casting avec beaucoup de gens. Parce que le truc, c'est que même s'il est le mastermind, le cerveau, il ne peut pas tout faire tout seul, il a besoin de gens. C'est aussi l'une de ses compétences : être capable d'attirer les gens et de les emmener avec lui. C'est vraiment cool de jouer avec ça. Je pense que c'est un chouette aspect de Lupin" confie l'acteur au média américain.

Diffusée entre 2010 et 2017 sur ABC, Pretty Little Liars aura tenu en haleine de nombreux fans grâce à son intrigue basée sur la mort d'une jeune adolescente aisée et sur la traque de ses meilleures amies par un corbeau. Inspiré des romans de Sara Shepard, le programme devrait bientôt revenir sur nos écrans à travers un reboot intitulé Pretty Little Liars : Origin Sin.

Ecrit par Roberto Aguirre-Sacasa et Lindsay Calhoon de Riverdale, ce nouveau programme commandé par HBO Max s'était précisé il y a quelques temps dans un synopsis très alléchant : "Il y a vingt ans, une série d'événements tragiques a presque déchiré la ville des cols bleus de Millwood. Aujourd'hui, un groupe d'adolescentes divers - un tout nouveau groupe de Little Liars - se retrouve tourmenté par un assaillant inconnu et obligé de payer pour le péché secret commis par leurs parents il y a deux décennies…" De quoi mettre l'eau à la bouche des fans qui viennent tout juste de découvrir les deux premières actrices du casting de ce projet.

Pour ce reboot attendu sur HBO Max dans les prochains mois, on pourra ainsi retrouver les actrices Chandler Kinney (déjà aperçue dans Zombies 2) ainsi que Maia Reficco. Alors que la première devrait incarner Tabby, une réalisatrice en herbe et mordue de films d'horreur, la seconde interprétera Noa, une vedette de l'athlétisme, sarcastique au possible, qui tente de remettre de l'ordre dans sa vie après avoir passé un été dans un centre de détention juvénile. Les deux comédiennes ont d'ailleurs confirmé l'information en postant une photo similaire d'une news de Deadline sur leur compte Instagram (voir ci-dessous).

L'ultime saison de The Walking Dead (scindée en 3 parties) se prépare et évidemment, nombreux sont les fans en ébullition. Alors qu'un premier aperçu de ce que seraient ces nouveaux épisodes a déjà été dévoilé, la showrunneuse Angela King vient d'annoncer que la bande-annonce officielle de la saison, celle qui nous donnera des frissons, sera diffusée comme toujours lors du Comic Con de San Diego. Pandémie et situation sanitaire obligent, l'évènement se déroulera de façon virtuelle les 23, 24 et 25 juillet prochains.

Concernant la diffusion, notez que la saison 11, débarquera sur OCS quelques semaines après la publication de cette fameuse bande-annonce - soit le 23 août prochain (sur AMC, le premier épisode sera diffusé la veille).