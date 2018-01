Les séries à ne pas rater en 2018 !

C’est votre activité préférée, la nôtre aussi, on se calle sur le canapé avec une couverture en laine et non synthétique car on respecte la planète, et on se met une bonne série des familles. VirginRadio.Fr vous a sélectionnés 4 séries à voir absolument en 2018, vous n’avez pas le choix.

Une évidence, une série récompensée moule fois, c’est la révélation de l’année c’est sûr, la première saison de The Handmaid’s Tale a régalé tout le monde. Dans un futur pas si éloigné que ça, le taux de natalité a considérablement chuté, et certaines femmes sont sélectionnées pour jouer le rôle de la reproduction, les servantes, esclaves. La saison 2 est plus qu’attendue, l’auteure du roman Margaret Atwood s’est encore plus impliquée, même si la saison 2 s’éloigne de son œuvre. Le casting est dingue, on a hâte.

Pareil, c’est évident, c’est THE série qu’il faut regarder, les 3 premières saisons sont folles et vous embarquent dans les traces de la drogue de Pablo Escobar et son Cartel de Medellin en Colombie. Sans trop vous spoiler, même si bon c’est une histoire vraie donc on connait, la saison 4 se dirigerait dans les contrées du Mexique, ciao la Colombie, et peut-être à la poursuite d’El Chapo ? On verra, mais, vite que ça arrive !

Après une première saison plus que réussite sur l’affaire O.J Simpson, la saison 2 de American Crime Story nous emmène sur l’assassinat du célèbre styliste Gianni Versace en 1997. Un casting en or, Penelope Cruz, Ricky Martin, Edgar Ramirez, la saison 2 devrait nous faire encore plus kiffer, réponse le 17 janvier.

On termine avec la série italienne Gomorra dont les 2 premières saisons ont scotché tout le monde. On plonge dans l’univers de la mafia napolitaine avec des clans concurrents, des trahisons, la confrontation entre l’ancienne et la nouvelle génération, c’est énorme et la saison 3 s’annonce inoubliable. Les acteurs sont bons, très bons, si vous n’avez pas encore regardé les premières saisons, ben faut s’y mettre !