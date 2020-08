Les secrets derrière Madness de Muse, Linkin Park fête les 20 ans de Hybrid Theory et Bruno Mars fait une étrange demande à Rihanna... Les news musique de la semaine !

En août 2012, soit il y a bientôt huit ans, Muse dévoilait le titre Madness. Très attendu par les fans du groupe, il apparaît comme l'un des premiers extraits de l'album The 2nd Law, sixième opus du célèbre groupe de rock britannique. Synonyme d'un véritable tournant pour le trio d'artistes, cette chanson calme, suave et aux sonorités électroniques n'est pas sans rappeler les signatures de Depeche Mode (pour lesquels nous avons récemment traité un Virgin Radio Classics) ou Prince. Un son bien loin du répertoire habituel de Muse mais qui va pourtant attirer la curiosité du grand public. "J'ai pensé que ce serait une bonne direction à prendre pour nous, parce que tout ce que nous faisons normalement est assez exagéré, théâtral et tout ça" expliquait ainsi Matt Bellamy lors d'une interview de l'époque.

Bruno Mars serait-il victime du syndrome de la page blanche ? C'est en tout cas ce que laisse entendre sa dernière publication sur Twitter. Réputé pour enchaîner les tubes à la vitesse de la lumière, le chanteur américain affirme qu'il est dans une période difficile : "Parfois, je suis tellement frustré d'écrire de la musique que je me regarde dans le miroir et me dis 'j'aurais dû être mannequin' ????". Des propos auxquels il ajoute évidemment de l'humour en s'imaginant une autre carrière même si son manque d'inspiration pourrait bien s'avérer réel.

Yo @rihanna I’d like to submit some of my headshots for your Fenty Skin Campaign. I just took some new ones that I’m really proud of. ???? — Bruno Mars (@BrunoMars) August 3, 2020

Il y a quelques semaines, Jonathan Dickins, manager de la star, nous apprenait avec tristesse que l'album d'Adele ne sortirait probablement pas avant la fin de l'année 2020. Une déception pour les fans de la chanteuse qui patientent déjà depuis plus de cinq ans et la sorti de son dernier opus 25, écoulé à plusieurs millions d'exemplaires. Quelques mois après avoir dévoilé sa nouvelle silhouette amincie, il semblerait que l'interprète de Rolling in the Deep reste tout de même très au courant de tout ce qui se passe du côté de ses amis chanteurs.

La preuve avec un récent cliché publié par Adele sur son compte Instagram dans lequel elle a tenu à rendre hommage au nouveau projet de Beyoncé : Black is King. Vêtue d'une combinaison de la marque française Marine Serre, la chanteuse britannique arbore ainsi la même tenue que son amie dont elle montre la photo dans la publication. Un joli clin d’œil de la part d'e cette dernière qui apparaît une fois de plus métamorphosée avec une nouvelle coupe de cheveux. "Merci ma Reine, de toujours nous faire sentir si aimés à travers ton art ♥️♥️" écrit-elle en légende. Alors que les rumeurs prêteraient de nombreuses collaborations à Adele dans son opus à venir, il n'est pas impossible que Beyoncé figure parmi les heureux élus. La réponse dans quelques mois !

En octobre 2000, Linkin Park dévoilait Hybrid Theory, son premier album studio ! Après des débuts difficiles, le groupe de rock américain va finalement atteindre des sommets grâce à ses titres In the End, Crawling ou One Step Closer. Couronnés de succès et gratifiés des récompenses les plus prestigieuses de la musique, les jeunes californiens vont s'installer comme de véritables références dans le milieu. Un succès qui continuera dans la durée puisque Linkin Park continue de sortir des albums et de se produire à travers le monde dans les années qui suivent. Malheureusement, en 2017, Chester Bennington, le chanteur du groupe, décide de mettre fin à ses jours. Si ses acolytes affirment qu'ils resteront soudés, aucun projet n'a vu le jour depuis le terrible incident.

Récemment, Mike Shinoda, l'un des membres fondateurs, s'est exprimé sur les 20 ans de leur premier opus Hybrid Theory. Un événement qui devrait éveiller une lueur d'espoir chez les fans du groupe. "Nous avons fait de notre mieux pour aller voir beaucoup de gens qui sont de la famille, dans un sens, et leur dire : 'Que pensez-vous que nous devrions faire ? Que serait une bonne célébration de Hybrid Theory ?' Je ne sais pas ce que je devrais dire à ce sujet. Nous prévoyons quelque chose de spécial. Tout ce que je peux dire, c'est que nous avons travaillé - et pas seulement le groupe" a affirmé ce dernier. Une annonce qui devrait nous permettre de patienter dans les mois qui viennent en attendant de découvrir ce que nous ont réservé les interprètes de Numb.