Les ruptures et une pénurie de Rosé dans le Top Insolite de la semaine !

Vous le savez, le Virgin Tonic vous donne tous les matins des petites infos qui peuvent illuminer une journée - et on sait de quoi on parle. Au programme de ce top insolite, une petite étude concernant les ruptures : saviez-vous qu'une rupture pouvait être bonne pour votre moral ? Eh bien, c'est la science qui le dit ! Aussi, on a parlé de cet américain de 30 ans qui... ne voulait pas quitter le domicile de ses parents. Autre nouvelle (peut-être un peu moins drôle) : La france pourrait bien connaître une pénurie de rosé cet été !

