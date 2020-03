Les Rolling Stones reportent leur tournée Américaine en raison du Coronavirus

Le coronavirus se repend si vite que ce sont tous les agendas (sportifs et culturels) qui sont touchés : après l'annulation de l'Eurovision, l'annulation de Glastonbury ou encore le report de la tournée de Billie Eilish, c'est au tour des Rolling Stones d'annoncer que la série de concerts prévus en mai prochain serait annulée.

« Nous sommes extrêmement déçus de devoir reporter la tournée. Nous sommes désolés pour tous les fans qui l’attendaient avec impatience autant que nous, mais la santé et la sécurité de chacun doivent être prioritaires. Nous réussirons tous ensemble et nous vous verrons très bientôt », a ainsi assuré la bande menée par Mick Jagger. Pour rappel, le No Filter Tour devait s'ouvrir le 8 mai prochain. Via un communiqué officiel, les Rolling Stones ont assuré que les dates repoussées seraient reprogrammées.