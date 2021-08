Les Rolling Stones maintiennent leur tournée

La semaine dernière, le monde du rock (mais aussi de la musique) faisait ses adieux au batteur le plus célèbre du monde, Charlie Watts. En deuil, les Rolling Stones ont tenu à s'adresser aux médias américains via un communiqué : oui, la bande de Mick Jagger compte maintenir sa tournée. « Les dates de la tournée des Rolling Stones se dérouleront comme prévu », est-il ainsi annoncé.

Le 16 septembre prochain, les Stones investiront la ville de Saint Louis afin de reprendre la série de concerts interrompue par la crise sanitaire. Les Stones se produiront jusqu'au 20 novembre à Los Angeles, Austin, Minneapolis, Atlanta ou encore à la Nouvelle-Orléans. Au total, près de 12 concerts sont attendus par les fans. Steve Jordan prendra place derrière la batterie - remplaçant ainsi le mythique Charlie Watts : « C'est un honneur absolu et un privilège d'être la doublure de Charlie et j'ai hâte de répéter avec Mick, Keith et Ronnie. Personne ne sera plus heureux que moi d'abandonner mon poste de batteur remplaçant quand Charlie me dira qu'il sera prêt à repartir », a confié le musicien.

Rendez-vous le 16 septembre prochain pour la prochaine date des Stones.