Les Rolling Stones annoncent une grande tournée pour leurs 60 ans de carrière !

Il y a quelques mois, Charlie Watts, le batteur des Rolling Stones, décédait à l'âge de 80 ans. Si les fans s'attendaient à une annulation de la tournée du groupe, c'était sans compter la rage de vivre de Mick Jagger et ses acolytes qui comptent bien honorer les 60 ans de leur formation avec une immense tournée mondiale. Alors qu'on vous annonçait il y a quelques jours les rumeurs d'un éventuel concert à Lyon en juillet prochain, l'information vient d'être directement confirmée par les équipes du groupe britannique qui en ont profité pour annoncer les treize autres dates qui composeront la tournée européenne. "Les Stones continuent de rouler ! Nous sommes ravis d'annoncer la tournée 2022 des Rolling Stones ! Intitulée SIXTY pour célébrer 60 années spéciales ensemble, Mick, Keith et Ronnie joueront à travers l'Europe cet été, y compris deux spectacles au BST Hyde Park de Londres." peut-on lire en légende d'une vidéo d'annonce.

Si les rumeurs prédisaient un seul et unique concert en France dans la ville de Lyon, les informations officielles confirment que les Rolling Stones seront également de passage le 23 juillet 2022 à l'Hippodrome ParisLongchamp. Un soulagement pour les fans du groupe qui espèrent bien célébrer les six décennies de la carrière de ce groupe mythique. Pour obtenir vos billets, qui risquent de s'envoler très vite, rendez-vous ICI le 18 mars dès 10h. Visiblement très enthousiaste à l'idée de retrouver son public, Keith Richards a tenu à s'exprimer suite à cette nouvelle : "J'ai toujours dit que la meilleure place pour le rock'n'roll était d'être sur scène avec les Stones et cette année est très spéciale. J'ai hâte de répéter avec Mick et Ronnie et quelques amis, les roues sont en mouvement. A très bientôt".