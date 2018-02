Infatigables ! Pour faire suite à leur No Filter Tour qui a arpenté l'Europe à l'automne dernier, les Rolling Stones reprendront la route dès cet été ! Le légendaire groupe britannique a annoncé ce matin qu'il prolongeait sa tournée européenne en ajoutant 11 nouvelles dates, notamment un concert unique en France. Après trois concerts archi complets à Paris pour inaugurer la U Arena, les Stones seront de retour dans l'hexagone le 26 juin 2018 pour un show au Stade Vélodrome de Marseille !

Cette nouvelle date marque le grand retour des Stones dans la cité phocéenne, où le groupe s'est produit pour la première fois en 1966 et pour la dernière en 2003. La mise en vente générale de ce concert marseillais aura lieu le vendredi 16 mars et une pré-vente sera mise en place pour les fans quelques jours plus tôt, la date précise devant être annoncée très bientôt. Pour rappel, les tickets des trois dates parisiennes s'étaient arrachés en quelques minutes ! Cette nouvelle tournée des grands stades européens se déroulera du 17 mai au 8 juillet 2018 et mènera également les Stones au Royaume-Uni et en Irlande, mais aussi en Allemagne, en République Tchèque et en Pologne. Comme lors de leur tournée automnale, les spectateurs pourront entendre en live les plus grands classiques du groupe, mais également des chansons inattendues issues de leur immense répertoire.