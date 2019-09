Les Rolling Stones annoncent la sortie du DVD de leur concert à Buenos Aires

Il n'y a pas de doute, même après 50 ans de carrière, les Rolling Stones aiment faire plaisir à leurs fans... et à eux-aussi par la même occasion. Dernier projet en date ? La sortie du DVD/album en haute qualité de leur concert à Buenos Aires en 1998. Un show mythique intitulé à l'époque Bridges to Buenos Aires et qui sera dévoilé au grand public le 8 novembre prochain. Organisé au River Plate Stadium de Buenos après une série de cinq spectacles à guichets fermés, ce fameux live enregistré s'accompagne également d'une bande-annonce très alléchante. Petit plus, on y retrouve l'apparition de Bob Dylan sur Like a Rolling Stone.

A noter qu'une restauration des bandes originales a été effectuée au même titre que l’audio qui a été totalement remasterisé pour fonctionner sur nos enceintes modernes. Si vous souhaitez commander le DVD du concert Bridges to Buenos Aires ou avoir plus de renseignements sur le dernier projet du groupe de rock mythique, rendez-vous ici.